У Печерському районному суді Києва розпочалося судове засідання, під час якого мають обрати запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Політика, який сьогодні повернувся до Києва рейсом із Варшави, підозрюють у державній зраді.

Судове засідання було заплановане на 11:00 за київським часом, але розпочалося із запізненням. Прокуратура наполягатиме на арешті Порошенка. Сам експрезидент напередодні заявляв, що не вірить, що його арештують.

Оновлено. 12.25. Суд оголосив перерву на 2 години для ознайомлення адвокатів Порошенка з матеріалами справи. Перед цим адвокат лідера парті ЄС попросив надати захисту можливість ознайомитися з матеріалами, наполягаючи, що у його підзахисного немає статусу підозрюваного.

Сьогодні, 17 січня, літак авіакомпанії WizzAir рейсу Варшава-Київ, на борту якого перебував Порошенко, приземлився в українській столиці в аеропорту Жуляни.

Там слідчі Державного бюро розслідувань намагалися вручити йому повістку до суду, хоч він сам раніше обіцяв з’явитися добровільно.

Після незначної затримки Порошенко виступив перед своїми прихильниками та соратниками біля термінала аеропорту. Він зокрема закликав їх слідувати за ним до будівлі суду.

У чому підозрюють Порошенка?

П’ятий президент України Петро Порошенко проходить підозрюваним у провадженні щодо сприяння терористичним організаціям “ЛДНР” та злочинної схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.

17 грудня 2021 року слідчі ДБР намагалися вручити йому повістку про виклик для проведення процесуальних дій, але політик поїхав від правоохоронців на автомобілі з власним водієм. Того ж дня стало відомо, що Петро Порошенко виїхав з України.