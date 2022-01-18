В СИЗО РФ, где держат украинских политзаключенных, произошла вспышка Covid — Денисова

В российском СИЗО-1, находящемся в Ростове-на-Дону, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки. Именно в этом изоляторе содержатся 33 украинских политзаключенных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на данные адвоката украинских граждан.

В СИЗО-1 города Ростова-на-Дону, где незаконно содержится 33 украинских политзаключенных, из-за нарушения санитарных норм, произошла вспышка коронавирусной инфекции и чесотки — опасного заболевания кожи, — сообщила омбудсмен.

Она отметила, что с начала пандемии Covid-19 систематически требует от российских властей обеспечить средствами индивидуальной защиты украинских граждан, находящихся в местах лишения свободы. Но несмотря на обращение омбудсмена, реакция от российской стороны отсутствует.

— Кроме того, от адвокатов постоянно получаю информацию о неоказании медицинской помощи, изъятии лекарств и игнорировании жалоб украинских политзаключенных на состояние здоровья, — добавила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

Омбудсмен заявила, что вышеуказанные действия являются грубым нарушением пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советами ООН.

Она также обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы та способствовала предоставлению украинским гражданам соответствующего медико-санитарного обеспечения, а также профессиональной врачебной помощи.

Источник: Людмила Денiсова