Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

У російському СІЗО, де утримують українських політв’язнів, стався спалах Covid – Денісова

Ілля Нежигай редактор стрічки
Денісова

У російському СІЗО-1, що знаходиться в Ростові-на-Дону, стався спалах коронавірусної інфекції та корости. Саме у цьому ізоляторі утримують 33 українських політв’язнів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на дані адвоката українських громадян.

– У СІЗО-1 міста Ростова-на-Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости – небезпечного захворювання шкіри, – повідомила омбудсмен.

Вона зазначила, що з початку пандемії Covid-19 систематично вимагає від російської влади забезпечити засобами індивідуального захисту українських громадян, що перебувають у місцях позбавлення волі. Але попри звернення омбудсмена, реакція від російської сторони відсутня.

– Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я, – додала уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Омбудсмен заявила, що вищевказані дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

Читайте
Загроза абсцесу мозку: Денісова просить допомогти полоненому військовому

Вона також звернулась до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, щоб та сприяла наданню українським громадянам відповідного медико-санітарного забезпечення, а також фахової лікарської допомоги.

Читайте
Вчинив спробу самогубства: Денісова повідомила про політв'язня у критичному стані

Джерело: Людмила Денисова

Фото: УНІАН

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка