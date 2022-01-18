У російському СІЗО, де утримують українських політв’язнів, стався спалах Covid – Денісова

У російському СІЗО-1, що знаходиться в Ростові-на-Дону, стався спалах коронавірусної інфекції та корости. Саме у цьому ізоляторі утримують 33 українських політв’язнів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на дані адвоката українських громадян.

– У СІЗО-1 міста Ростова-на-Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости – небезпечного захворювання шкіри, – повідомила омбудсмен.

Вона зазначила, що з початку пандемії Covid-19 систематично вимагає від російської влади забезпечити засобами індивідуального захисту українських громадян, що перебувають у місцях позбавлення волі. Але попри звернення омбудсмена, реакція від російської сторони відсутня.

– Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров’я, – додала уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

Омбудсмен заявила, що вищевказані дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

Вона також звернулась до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, щоб та сприяла наданню українським громадянам відповідного медико-санітарного забезпечення, а також фахової лікарської допомоги.

Джерело: Людмила Денисова