Пытали током и не давали лежать: Денисова о состоянии здоровья политзаключенного Приходько

Удерживаемый в России украинский политзаключенный Олег Приходько за полгода не получил медицинской помощи и лекарств, которые присылали ему родственники.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

— Украинский политзаключенный (Олег Приходько – Ред.), почти полгода содержащийся в тюрьме ФКУ Т-2 г. Владимира (РФ), ни разу не получил медицинской помощи и необходимых лекарств, которые присылают ему родственники, — сообщила Людмила Денисова.

Омбудсмен заявила, что об этом ей сообщили родные Олега, имевшие краткосрочное трехчасовое свидание с ним.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека отметила, что во время этапирования из Ростова-на-Дону во Владимир, крымчанина Олега Приходько подвергли пыткам: его пытали электрическим током, обливали холодной водой и держали с загнутыми руками в наручниках.

По словам омбудсмена, сейчас украинский политзаключенный выглядит истощенным и отечным, ведь имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы.

— Однако руководство исправительного учреждения не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, — добавила Людмила Денисова.

Кроме того, украинский политзаключенный долгое время удерживался в одиночной камере и был вынужден проводить весь день на ногах, поскольку лежать ему разрешают только во время отбоя. За то, что однажды он заснул сидя, его упекли в ШИЗО, заявила омбудсмен.

— Олег находится в очень подавленном состоянии и считает, что его медленно убивают, – сообщила Людмила Денисова.

Она также обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой, чтобы та защитила права гражданина Украины, а именно – способствовала оказанию медицинской помощи Олегу Приходько.

Омбудсмен призвала международное сообщество объединить усилия и усилить давление на Россию, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование мирных жителей украинского полуострова Крым.

Состояние крымчанина Олега Приходько

В апреле прошлого года Людмила Денисова уже сообщала об ухудшении состояния здоровья крымского активиста Олега Приходько.

В начале марта 2021 года суд РФ приговорил Приходько к пяти годам в колонии.

Фото: Людмила Денисова

Источник: Людмила Денисова