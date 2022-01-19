Катували струмом та не давали лежати: Денісова про стан здоров’я політв’язня Приходька

Утримуваний в Росії український політв’язень Олег Приходько за пів року не отримав медичної допомоги та ліків, які надсилали йому родичі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

– Український політв’язень (Олег Приходько – Ред.), який майже пів року утримується у тюрмі ФКУ Т-2 м. Володимира (РФ), жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідних ліків, що надсилають йому родичі, – повідомила Людмила Денісова.

Омбудсмен заявила, що про це їй повідомили рідні Олега, які мали короткострокове тригодинне побачення з ним.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зазначила, що під час етапування з Ростова-на-Дону до Володимира, кримчанина Олега Приходька піддали тортурам: його катували електричним струмом, обливали холодною водою та тримали із загнутими руками в кайданках.

За словами омбудсмена, наразі український політв’язень виглядає виснаженим та набряклим, адже має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи.

– Проте, керівництво виправної установи не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, що передбачено пунктом 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, — додала Людмила Денісова.

Крім того, український політв’язень тривалий час утримувався в одиночній камері та був змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою. За те, що одного разу він заснув сидячи, його запроторили в ШІЗО, заявила омбудсмен.

– Олег перебуває в дуже пригніченому стані та вважає, що його повільно вбивають, — повідомила Людмила Денісова.

Вона також звернулась до своєї російської колеги Тетяни Москалькової, щоб та захистила права громадянина України, а саме – сприяла наданню медичної допомоги Олегу Приходьку.

Омбудсмен закликала міжнародну спільноту об’єднати зусилля та посилити тиск на Росію, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування мирних жителів українського півострова Крим.

Стан кримчанина Олега Приходька

У квітні минулого року Людмила Денісова вже повідомляла про погіршення стану здоров’я кримського активіста Олега Приходька.

На початку березня 2021 року суд РФ засудив Приходька до п’яти років у колонії.

Фото: Людмила Денісова

Джерело: Людмила Денісова