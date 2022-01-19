19 января уволенный внештатный советник главы Офиса президента и спикер делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович подтвердил, что действительно оставил должности, и объяснил, какие именно “личные причины” подтолкнули его к такому шагу.

В конце долгого поста-размышления на тему ситуации с обвинением в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Арестович признался, что не собирался увольняться.

– В понедельник я приехал на работу, как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому, что я способен простить многое, в частности личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет и т. д.). Но слабость я простить не могу, – отметил он.

Алексей Арестович заметил, что его путь пролегает в другую сторону.

Напомним, что Алексей Арестович сообщил о своем увольнении с должности внештатного советника главы Офиса президента и спикера делегации Украины в ТКГ по Донбассу 17 января.

Такое решение он объяснил “личными причинами” и отметил, что уже в следующей встрече ТКГ по Донбассу участия принимать не будет.

Спикером делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович был с 28 октября 2020 года.

Должность внештатного советника главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны занял спустя месяц – с 1 декабря 2020 года.

Источник: Алексей Арестович

Фото: Алексей Арестович