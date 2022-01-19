19 січня звільнений позаштатний радник голови Офісу президента та спікер делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович підтвердив, що дійсно залишив посади, та пояснив, які саме “особисті причини” підштовхнули його до такого кроку.

Наприкінці довгого посту-роздуму на тему ситуації із звинуваченням у держзраді п’ятого президента України Петра Порошенка Олексій Арестович зізнався, що не збирався звільнятися.

– У понеділок я приїхав на роботу, як завжди, підійшов до будівлі і зрозумів, що більше не хочу переступати її поріг. Тому, що я здатний пробачити багато чого, зокрема особисту підлість щодо до мене (це політика, всі ми Макіавеллі, цинізм, холодний розрахунок тощо). Але слабкість я пробачити не можу, – зазначив він.

Олексій Арестович зауважив, що його шлях пролягає в інший бік.

Нагадаємо, що Олексій Арестович повідомив про своє звільнення з посади позаштатного радника голови Офісу президента та спікера делегації України в ТКГ щодо Донбасу 17 січня.

Таке рішення він пояснив “особистими причинами” та зазначив, що уже в наступній зустрічі ТКГ щодо Донбасу участі брати не буде .

Спікером делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович був із 28 жовтня 2020 року.

Посаду позаштатного радника голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони обійняв за місяць – із 1 грудня 2020 року.

Джерело: Олексій Арестович

Фото: Олексій Арестович