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Путін нарощує сили і може вжити агресивних дій у короткі терміни – Блінкен

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Путін нарощує сили і може вжити агресивних дій у короткі терміни – Блінкен

Росія має плани щодо подальшого нарощування своїх сил на кордонах з Україною. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи перед дипломатами посольства США у Києві.

– Ми знаємо, що є плани (у РФ – Ред.) ще збільшити ці сили в дуже короткі терміни, – сказав Блінкен.

За його словами, такі дії дають Путіну можливість у дуже швидко вжити подальших агресивних дій проти України.

– І це, звичайно, привернуло не лише нашу увагу, а й увагу практично всіх наших союзників та партнерів, і не лише в Європі, а й за її межами, – зазначив Блінкен.

Він назвав те, що відбувається критичним часом для України.

Блінкен попередив Росію, що з цієї ситуації є два виходи: дипломатії та діалогу або ж введення жорсткіших санкцій.

– Є шлях дипломатії та діалогу, щоб спробувати вирішити будь-які розбіжності мирним шляхом. Очевидно, що це найкращий шлях, – сказав держсекретар.

За його словами, якщо РФ таки наважиться на новий напад на Україну, то їй загрожуватимуть наслідки.

Проте Ентоні Блінкен сподівається, що Росія обере шлях дипломатії.

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Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена схвалила надання додаткової військової допомоги Україні на $200 млн. За даними ЗМІ, США передадуть Україні радіолокаційні системи та морське обладнання.

Фото: Посольство США в Україні

Джерело: CNN

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