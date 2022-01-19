Росія має плани щодо подальшого нарощування своїх сил на кордонах з Україною. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен, виступаючи перед дипломатами посольства США у Києві.

– Ми знаємо, що є плани (у РФ – Ред.) ще збільшити ці сили в дуже короткі терміни, – сказав Блінкен.

За його словами, такі дії дають Путіну можливість у дуже швидко вжити подальших агресивних дій проти України.

– І це, звичайно, привернуло не лише нашу увагу, а й увагу практично всіх наших союзників та партнерів, і не лише в Європі, а й за її межами, – зазначив Блінкен.

Він назвав те, що відбувається критичним часом для України.

Блінкен попередив Росію, що з цієї ситуації є два виходи: дипломатії та діалогу або ж введення жорсткіших санкцій.

– Є шлях дипломатії та діалогу, щоб спробувати вирішити будь-які розбіжності мирним шляхом. Очевидно, що це найкращий шлях, – сказав держсекретар.

За його словами, якщо РФ таки наважиться на новий напад на Україну, то їй загрожуватимуть наслідки.

Проте Ентоні Блінкен сподівається, що Росія обере шлях дипломатії.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена схвалила надання додаткової військової допомоги Україні на $200 млн. За даними ЗМІ, США передадуть Україні радіолокаційні системи та морське обладнання.

Фото: Посольство США в Україні