Росія майже завершила стягувати війська до українських кордонів – СNN

Росія майже завершила стягувати свої війська до кордонів України. Наразі у прикордонних регіонах перебуває понад 127 тис. російських військових.

Про це повідомив CNN, посилаючись на оцінку Міноборони України, яке надало відповідні дані американському телеканалу.

– Повна чисельність сухопутного угруповання Збройних сил РФ на українському напрямку становить понад 106 тис. особового складу. Разом з морською та повітряною складовою загальна чисельність становить понад 127 тис. військовослужбовців, – зазначили у ЗМІ.

У публікації наголошують, що дії Росії спрямовані на розкол Євросоюзу та НАТО, а також на обмеження можливостей США щодо гарантування безпеки на європейському континенті.

Крім того, CNN повідомляє, що Москва підтримує понад 35 тис. сепаратистів на Донбасі і розмістила там близько 3 тис. своїх військовослужбовців. Є також інформація, що поблизу українського кордону Росія розгорнула додаткові підрозділи радіозв’язку та порівняно з 2021 роком втричі збільшила кількість розвідувальних польотів.

За інформацією ЗМІ, не виключено, що Росія може використати ракети середньої дальності для знищення життєво важливих об’єктів, оскільки перекинула додаткові тактичні групи оперативно-тактичних комплексів Іскандер. Вони можуть вразити ціль на відстані 500-700 км.

Днями головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що Україні загрожує не 100 тис. російського війська, а майже мільйон.

За його словами, саме таку кількість військових буквально за тиждень може мобілізувати агресор. На його переконання, це не ілюзія, а реальна загроза.