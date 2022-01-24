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Факты / Украина / Политика

Дело Шеремета: суд оставил Антоненко и Кузьменко под ночным домашним арестом

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Антоненко, Кузьменко

Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом двух обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Защита Антоненко и Кузьменко просила для подозреваемых личное обязательство вместо ночного домашнего ареста.

Суд также оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Кузьменко Тараса Безпалого о предоставлении временного доступа к ряду документов, имеющихся во владении Офиса генерального прокурора, Администрации Госпогранслужбы и Киевского научно-исследовательского института судэкспертиз.

Что касается третьей подозреваемой по делу – Яны Дугарь, которая находится под личным обязательством, – то суд успел исследовать лишь часть доказательств стороны защиты. Рассмотрение этого дела отложили до 9 февраля в 15:00.

Во время предварительного судебного заседания 19 ноября Шевченковский райсуд продлил срок действия мер пресечения для всех трех обвиняемых.

Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 16 июля 2016 года вследствие взрыва автомобиля в Киеве.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании и оглашении подозрений волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В апреле 2020 года Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко. Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

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