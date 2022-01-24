Дело Шеремета: суд оставил Антоненко и Кузьменко под ночным домашним арестом

Шевченковский районный суд Киева оставил под ночным домашним арестом двух обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Защита Антоненко и Кузьменко просила для подозреваемых личное обязательство вместо ночного домашнего ареста.

Суд также оставил без удовлетворения ходатайство адвоката Кузьменко Тараса Безпалого о предоставлении временного доступа к ряду документов, имеющихся во владении Офиса генерального прокурора, Администрации Госпогранслужбы и Киевского научно-исследовательского института судэкспертиз.

Что касается третьей подозреваемой по делу – Яны Дугарь, которая находится под личным обязательством, – то суд успел исследовать лишь часть доказательств стороны защиты. Рассмотрение этого дела отложили до 9 февраля в 15:00.

Во время предварительного судебного заседания 19 ноября Шевченковский райсуд продлил срок действия мер пресечения для всех трех обвиняемых.

Дело Шеремета

Журналист Павел Шеремет погиб 16 июля 2016 года вследствие взрыва автомобиля в Киеве.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков заявил о задержании и оглашении подозрений волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре Яне Дугарь и музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В апреле 2020 года Шевченковский райсуд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Андрея Антоненко. Подробнее о деле Шеремета читайте на Фактах ICTV.