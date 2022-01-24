Справа Шеремета: суд залишив Антоненка і Кузьменко під нічним домашнім арештом

Шевченківський районний суд міста Києва залишив під нічним домашнім арештом двох обвинувачених у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко.

Захист Антоненка та Кузьменко просив для підозрюваних особисте зобов’язання замість нічного домашнього арешту.

Суд також залишив без задоволення клопотання адвоката Кузьменко Тараса Безпалого про надання тимчасового доступу до низки документів, які є у володінні Офісу генерального прокурора, Адміністрації Держприкордонслужби та Київського науково-дослідного інституту судекспертиз.

Щодо третьої підозрюваної у справі – Яни Дугарь, яка перебуває під особистим зобов’язанням, – то суд встиг дослідити лише частину доказів сторони захисту. Розгляд цієї справи відклали до 9 лютого на 15:00.

Під час попереднього судового засідання 19 листопада Шевченківський райсуд продовжив термін дії запобіжних заходів для усіх трьох обвинувачених.

Справа Шеремета

Журналіст Павло Шеремет загинув 16 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля у Києві.

12 грудня 2019 року тодішній очільник МВС Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр волонтерці Юлії Кузьменко, медсестрі Яні Дугарь та музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У квітні 2020 року Шевченківський райсуд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт Андрія Антоненка. Детальніше про справу Шеремета читайте на Фактах ICTV.