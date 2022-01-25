Компроміси за рахунок України неприпустимі: Клімкін про переговори США та РФ

Переговори міжнародних партнерів щодо України не можуть вестися без участі Києва, не кажучи вже про якісь компроміси за її рахунок.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Зараз переговори між американцями та росіянами про наше майбутнє і про майбутнє європейської безпеки ведуться без України і ЄС. Для Євросоюзу це момент істини. Він заплатив ціну за те, що не вкладався в цю історію. Наша історія, звісно, інша. Якщо будуть компроміси, то, можливо, вони будуть за наш рахунок. А я б дуже не хотів, і це має бути завданням зовнішньої політики, щоб будь-які компроміси були за наш рахунок, – наголосив він.

На його думку, зараз стратегія України має полягати у забезпеченні прямої участі в будь-яких переговорах і можливому ухваленні рішень.

21 січня на тлі тривоги з приводу російських загроз Україні та Заходу у Женеві відбулися переговори між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Водночас у США покладають мало сподівань на ці переговори, оскільки три попередні дипломатичні зустрічі виявили мало точок дотику.