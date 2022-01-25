Не створено жодного ударного угруповання ЗС РФ, яке свідчило б про підготовку наступу – Резніков

Збройні сили Російської Федерації зараз не створили жодного ударного угруповання, яке могло б свідчити про підготовку наступу на Україну.

Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

– Факти, які ми спостерігаємо за даними нашої розвідки та країн-партнерів приблизно подібні до тієї ж ситуації, що була навесні минулого року перед Великоднем. Не створено жодного ударного угруповання Збройними силами РФ, що свідчило б про те, що завтра вони підуть у наступ, – заявив він.

Міністр наголосив, наразі існують ризиковані сценарії нападу РФ на Україну, проте вони можливі з точки зору ймовірності у майбутньому.

– Станом на сьогодні, такої демонстрації, такої загрози не існує. Тому не варто панікувати, – сказав він.

Очільник Міноборони переконаний, що Збройні сили України та командування мають всі опрацьовані сценарії найгіршого варіанту, щоб знати про подальші дії у разі загрози.