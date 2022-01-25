У 2022 році Україна збільшить видобуток газу. Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, нині уряд має підтверджені дані щодо цього.

– Крім цього, ми, звичайно, ведемо перемовини з нашими партнерами щодо альтернативних імпортних постачань газу. Тобто в різних випадках ми діятимемо в різний спосіб. Усі плани прописані, ми розуміємо, як діяти, – запевнив Денис Шмигаль.

Слова прем’єр-міністра в ефірі програми підтвердив і заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Так, на його переконання, уже з квітня в Україні має розпочатися природній профіцит видобутку газу. Країна почне регулярний цикл закачування природнього газу в підземні сховища, щоб увійти в наступний опалювальний сезон мінімум із 20 млрд кубів газу.

Нині в газових сховищах зосереджено майже 12 млрд кубів газу.

– Якщо порівняти зі статистикою попередніх десяти років, це відповідає середньому рівню. До того ж, держава суттєво скоротила споживання газу за попередні п’ять років. І поточний рік є рекордним щодо споживання газу, оскільки висока ціна стимулює всіх працювати над енергоефективністю, – наголосив Ростислав Шурма.

Заступник керівника Офісу президента стверджує, що запасів у підземних сховищах вистачить для того, щоб будь-який споживач – промисловий, громадяни чи теплокомуненерго – отримали достатньо газу до завершення опалювального сезону.

Нагадаємо, що перед початком опалювального сезону в газосховищах було зосереджено 18,6 млрд кубів, наприкінці грудня – понад 14,5 млрд кубів.

Зазвичай опалювальні сезони 2011-2019 років Україна починала з 17,9 млрд кубометрів.