Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні погодив призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації (ОДА).
Про це поінформував постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Так, під час розгляду кадрових рішень уряд погодив звільнення з посади нинішнього голови Київської ОДА Василя Володіна. Він був призначений на цю посаду указом президента в червні 2020 року.
Натомість Кабмін погодив кандидатуру нового голови облдержадміністрації. Київську ОДА може очолити Олексій Кулеба, який зараз займає посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.
Відповідні укази про звільнення Володіна та призначення Кулеби ще повинен підписати президент України Володимир Зеленський.
Що відомо про можливого очільника Київської ОДА
Згідно з інформацією на сайті Київської міської держадміністрації, Олексій Кулеба народився 8 серпня 1983 року у Києві.
Він закінчив Київський національний економічний університет у 2005 році (спеціальність – міжнародна економіка).
Згодом Кулеба навчався в аспіранті Національної академії держуправління при президентові України, є кандидатом наук з державного управління.
У 2005 році він був менеджером комунального підприємства Київської облради Київ-медіа.
У 2010 – 2011 роках Олексій Кулеба працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом. А з 2011 по 2014 роки – займався підприємницькою діяльністю.
У 2014 році Кулеба став помічником депутата Київської міськради на громадських засадах, а в 2016-му – радником гендиректора КП Плесо.
У 2019 році Олексія Кулебу призначили директором Департаменту міського благоустрою КМДА.
А з січня 2021 року він займає посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Як відомо, головою КМДА є Віталій Кличко.
Варто зазначити, що голів обласних держадміністрацій в Україні призначає та звільняє своїм указом президент після погодження Кабміну.
Джерело: Тарас Мельничук, КМДА, Вечірній Київ