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Кабмін погодив призначення заступника Кличка головою Київської ОДА

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Кулеба

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні погодив призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це поінформував постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, під час розгляду кадрових рішень уряд погодив звільнення з посади нинішнього голови Київської ОДА Василя Володіна. Він був призначений на цю посаду указом президента в червні 2020 року.

Натомість Кабмін погодив кандидатуру нового голови облдержадміністрації. Київську ОДА може очолити Олексій Кулеба, який зараз займає посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідні укази про звільнення Володіна та призначення Кулеби ще повинен підписати президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про можливого очільника Київської ОДА

Згідно з інформацією на сайті Київської міської держадміністрації, Олексій Кулеба народився 8 серпня 1983 року у Києві.

Він закінчив Київський національний економічний університет у 2005 році (спеціальність – міжнародна економіка).

Згодом Кулеба навчався в аспіранті Національної академії держуправління при президентові України, є кандидатом наук з державного управління.

У 2005 році він був менеджером комунального підприємства Київської облради Київ-медіа.

У 2010 – 2011 роках Олексій Кулеба працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом. А з 2011 по 2014 роки – займався підприємницькою діяльністю.

У 2014 році Кулеба став помічником депутата Київської міськради на громадських засадах, а в 2016-му – радником гендиректора КП Плесо.

У 2019 році Олексія Кулебу призначили директором Департаменту міського благоустрою КМДА.

А з січня 2021 року він займає посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Як відомо, головою КМДА є Віталій Кличко.

Варто зазначити, що голів обласних держадміністрацій в Україні призначає та звільняє своїм указом президент після погодження Кабміну.

Джерело: Тарас Мельничук, КМДА, Вечірній Київ

Фото: КМДА

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