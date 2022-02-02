Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні погодив призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це поінформував постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, під час розгляду кадрових рішень уряд погодив звільнення з посади нинішнього голови Київської ОДА Василя Володіна. Він був призначений на цю посаду указом президента в червні 2020 року.

Натомість Кабмін погодив кандидатуру нового голови облдержадміністрації. Київську ОДА може очолити Олексій Кулеба, який зараз займає посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідні укази про звільнення Володіна та призначення Кулеби ще повинен підписати президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про можливого очільника Київської ОДА

Згідно з інформацією на сайті Київської міської держадміністрації, Олексій Кулеба народився 8 серпня 1983 року у Києві.

Він закінчив Київський національний економічний університет у 2005 році (спеціальність – міжнародна економіка).

Згодом Кулеба навчався в аспіранті Національної академії держуправління при президентові України, є кандидатом наук з державного управління.

У 2005 році він був менеджером комунального підприємства Київської облради Київ-медіа.

У 2010 – 2011 роках Олексій Кулеба працював викладачем у Міжрегіональній академії управління персоналом. А з 2011 по 2014 роки – займався підприємницькою діяльністю.

У 2014 році Кулеба став помічником депутата Київської міськради на громадських засадах, а в 2016-му – радником гендиректора КП Плесо.

У 2019 році Олексія Кулебу призначили директором Департаменту міського благоустрою КМДА.

А з січня 2021 року він займає посаду першого заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Як відомо, головою КМДА є Віталій Кличко.

Варто зазначити, що голів обласних держадміністрацій в Україні призначає та звільняє своїм указом президент після погодження Кабміну.

Джерело: Тарас Мельничук, КМДА, Вечірній Київ