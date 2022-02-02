Скандальное видео с Трухиным ГБР вытребует у журналистов для исследования

В ГБР заявили, что в ходе расследования ДТП с участием народного депутата Александра Трухина, которое произошло 23 августа 2021 года, допрашивали сотрудника полиции, видео из личной камеры которого обнародовали накануне журналисты.

– К сожалению, работникам ГБР он не предоставил информацию, которую сообщил журналистам. Видео будет вытребовано в законном порядке, исследовано и будет дана юридическая оценка действиям, зафиксированным на нем, – говорится в заявлении Государственного бюро расследований.

То есть у следствия не было этих материалов по делу, расследование которого продолжается. В настоящее время ДБР проводит все необходимые экспертизы и другие следственные действия.

Там объяснили, что камер видеофиксации на участке трассы, где 23 августа 2021 года произошло ДТП с Трухиным, не было, поэтому ГБР обращалось к гражданам с просьбой предоставить дополнительные материалы, но никто не откликнулся.

Сразу после ДТП было начато производство по ч. 1 ст. 286 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Затем его передали в Государственное бюро расследований.

Фото: Слуга народу