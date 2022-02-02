Скандальне відео з Трухіним ДБР витребує у журналістів для дослідження

У ДБР заявили, що в ході розслідування ДТП за участі народного депутата Олександра Трухіна, яка сталася 23 серпня 2021 року, допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили напередодні журналісти.

– На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам. Відео буде витребувано у законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому, – йдеться у заяві Державного бюро розслідувань.

Тобто у слідства не було цих матеріалів у справі, розслідування якої триває. Нині ДБР проводить усі необхідні експертизи та інші слідчі дії.

Там пояснили, що камер відеофіксації на ділянці траси, де 23 серпня 2021 року сталася ДТП з Трухіним, не було, тому ДБР зверталося до громадян з проханням надати додаткові матеріали, але ніхто не відгукнувся.

На кадрах, оприлюднених 1 лютого, Олександр Трухін намагається домовитись з патрульним про уникнення відповідальності за участь у ДТП.

Відразу після ДТП було розпочато провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Потім його передали до Державного бюро розслідувань.

Тепер Трухіну загрожує ще одне кримінальне провадження, про що вже попередила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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Фото: Слуга народу