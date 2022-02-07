7 февраля народному депутату от Слуги народа Сергею Кузьминых изберут меру пресечения.

Судебное заседание, во время которого рассмотрят соответствующее ходатайство, состоится в 15.00, отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Задержали нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды 7 февраля.

Поймали на взятке его 28 января.

По данным следователей НАБУ, более полумиллиона Кузьминых получил за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

В подтверждение этого в ведомстве обнародовали фрагменты разговоров нардепа, его доверенного лица и представителя компании.

3 февраля Сергея Кузьминых объявили в розыск из-за систематической неявки на вызовы правоохранительных органов и сокрытия от детективов НАБУ.

7 февраля нардеп уточнил, что самостоятельно явился в НАБУ, после того, как из интернета узнал о розыске. От следствия, по его словам, он не скрывался и не собирается этого делать.

Депутат Верховной Рады Украины подтвердил, что есть привод в суд об избрании меры пресечения, и заверил, что “с удовольствием предоставит ответы следователям и детективам на все вопросы по делу”.

Источник: САП

Фото: Сергей Кузьминых