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Факты / Украина / Политика

€1,2 млрд от Франции: на что Украина потратит макрофинансовую помощь

Валентина Летяк редактор ленты
евро, евросоюз, банкнота, євро, євросоюз

Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины €200 млн кредита, а также финансовые гарантии на €1 млрд.

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма раскрыл детали предоставления Парижем €1,2 млрд макрофинансовой помощи, о чем сегодня сообщил Владимир Зеленский по результатам переговоров с Эмманюэлем Макроном.

– Сегодня президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в €1,2 млрд от Евросоюза французская сторона выделяет еще €1,2 млрд программного финансирования, – пояснил чиновник.

По его словам, под эти финансовые гарантии Киев сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Шурма подчеркнул, что средства могут быть направлены на конкретные проекты развития с привлечением французских поставщиков и подрядчиков.

Сегодня стороны подписали и документы по финансированию и поставке в Украину электровозов компании Alstom на сумму €900 млн евро, поставкам пожарно-спасательной техники и строительству патрульных катеров для ГСЧС. На эти проекты предусмотрено отдельное финансирование, объяснил замруководителя ОП.

Владимир Зеленский по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном поблагодарил Францию за выделение Киеву €1,2 млрд макрофинансовой помощи.

По его словам, эти средства помогут стабилизировать экономику Украины.

Недавно Еврокомиссия также согласовала выделение Украине экстренной макрофинансовой поддержки в €1,2 млрд.

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Источник: Офис президента

Фото: Depositphotos

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