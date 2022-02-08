€1,2 млрд від Франції: на що Україна витратить макрофінансову допомогу

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України €200 млн кредиту, а також фінансові гарантії на €1 млрд.

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма розкрив деталі надання Парижем €1,2 млрд макрофінансової допомоги, про що сьогодні повідомив Володимир Зеленський за результатами переговорів з Емманюелем Макроном.

– Сьогодні президент Франції оголосив нову програму фінансового співробітництва з Україною. Додатково до вже виділеної макрофінансової підтримки в €1,2 млрд від Євросоюзу французька сторона виділяє ще €1,2 млрд програмного фінансування, – пояснив чиновник.

За його словами, під ці фінансові гарантії Київ зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Шурма наголосив, що кошти можуть спрямувати на конкретні проєкти розвитку із залученням французьких постачальників та підрядників.

Сьогодні сторони також підписали документи щодо фінансування та постачання в Україну електровозів компанії Alstom на суму €900 млн євро, постачання пожежно-рятувальної техніки й будівництва патрульних катерів для ДСНС. На ці проєкти передбачено окреме фінансування, пояснив заступник керівника ОП.

Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Емманюелем Макроном подякував Франції за виділення Києву €1,2 млрд макрофінансової допомоги.

За його словами, ці кошти допоможуть стабілізувати економіку України.

Нещодавно Єврокомісія також погодила виділення Україні екстреної макрофінансової підтримки на €1,2 млрд.