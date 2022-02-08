Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча советников “нормандской четверки”, которая состоится на этой неделе, приблизит личные переговоры лидеров нормандского формата.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский отметил, что Франция и лично Макрон играют немаловажную роль в нормандском формате.

– Мы ожидаем, что в ближайшее время, согласно договоренностям, достигнутым во время Парижского саммита еще в декабре 2019 года, мы сможем провести следующие переговоры лидеров “нормандской четверки”, — заявил Зеленский.

Президент назвал важным шагом на этом пути активизацию переговоров на уровне политических советников. Он напомнил, что недавно после перерыва прошла их встреча в Париже (26 января), а следующая запланирована уже на четверг, 10 февраля, в Берлине.

– Рассчитываем, что встреча 26 января и предстоящие переговоры в Берлине приблизят нас к проведению саммита в формате “нормандской четверки”, — подчеркнул Зеленский.