Президент України Володимир Зеленський сподівається, що зустріч радників “нормандської четвірки”, яка відбудеться цього тижня, наблизить особисті переговори лідерів нормандського формату.

Про це український лідер заявив на пресконференції за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Зеленський зазначив, що Франція та особисто Емманюель Макрон відіграють важливу роль у нормандському форматі.

– Ми очікуємо, що найближчим часом, згідно з домовленостями, досягнутими під час Паризького саміту ще в грудні 2019 року, ми зможемо провести наступні переговори лідерів “нормандської четвірки”, – заявив Зеленський.

Президент назвав важливим кроком на цьому шляху активізацію переговорів на рівні політичних радників. Він нагадав, що нещодавно після перерви відбулася їхня зустріч у Парижі (26 січня), а наступна запланована вже на четвер, 10 лютого, в Берліні.

– Розраховуємо, що зустріч 26 січня і майбутні переговори в Берліні наблизять нас до проведення саміту в форматі “нормандської четвірки”, – наголосив Зеленський.