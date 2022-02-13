Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Лидеры обсудили безопасность и экономические вопросы, а также риски и санкции из-за возможной российской агрессии.

Владимир Зеленский на своей странице в Twitter сообщил, что разговор с президентом США длился час.

— Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии, — написал он.

Украинский президент отметил, что детали разговора будут обнародованы в ближайшее время.

В то же время на сайте Белого дома сообщается, что американский президент подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

— Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами быстро и решительно ответят на любую дальнейшую агрессию России против Украины, — говорится в сообщении.

Добавляется, что оба лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военного потенциала на границах Украины.

Днем ранее, 12 февраля, Джо Байден имел беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе этого разговора стороны обсудили угрозу нового нападения РФ на украинские территории. Президент Байден предупредил российского президента, что при вторжении РФ в Украину, Соединенные Штаты и другие страны Запада нанесут России быстрые и серьезные потери.

Предыдущий разговор лидеров Украины и США состоялся 27 января. Тогда главными темами была деэскалация на украинских границах, а также военная и финансовая помощь Украине со стороны США.

Источники: Белый дом, Владимир Зеленский