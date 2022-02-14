Сполучені Штати Америки, окрім зброї, також нададуть Україні макрофінансову допомогу.

Про це поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками чергових переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

– Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу, – наголосив Кулеба.

Міністр додав, що під час розмови з держсекретарем США окремо обговорювалася діяльність місії ОБСЄ в Україні, адже Київ зацікавлений у її повноцінному функціонуванні.

Як відомо, США активно допомагають Україні на тлі загрози нової хвилі агресії РФ. Так, Вашингтон відправив до нашої країни вже 17 літаків зі зброєю та боєприпасами для оборони. Йдеться про військову допомогу на $200 млн доларів, яку наприкінці минулого року затвердив Білий дім.

Нещодавно речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні також додаткової економічної допомоги. Для цього було створено новий фонд під назвою Партнерство за сильну Україну (обсягом орієнтовно $47 млн). До нього, окрім США, приєдналися Великобританія, Канада, Швеція та Швейцарія.

Нещодавно в Сенаті США погодили основну частину законопроєкту, який передбачає запровадження санкцій проти Росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше сенатори допускали можливість запровадження частини санкцій ще до вторгнення військ РФ в Україну.