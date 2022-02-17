Украина отдает себе отчет, что в случае полномасштабной агрессии России иностранные войска не будут воевать за украинцев. Поэтому Киев ожидает от партнеров предоставления определенных гарантий безопасности.

Об этом рассказал в одном из интервью президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, может ли Киев инициировать получение гарантий безопасности, наподобие Будапешта-2, однако юридически обязывающих.

– Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет… Более того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия – будем не готовы… Мы сразу признаем: нам военные люди с чужими флагами на нашей территории не нужны. Мы этого не просим. Иначе дестабилизация будет во всем мире. Мы не хотим давать лишний повод РФ говорить, что у нас тут базы и что им надо себя “защищать”. Но мы хотим все остальное (гарантии безопасности, – Ред.), – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский уточнил, что во время контактов с мировыми лидерами поднимается вопрос гарантий для Украины. Глава государства напомнил, что НАТО – это сейчас единственный союз безопасности, к которому могла бы присоединиться Украина. Но путь евроатлантической интеграции может быть длительным, а гарантии безопасности нужны уже сейчас.

– Для нас там (в НАТО, – Ред.) есть позиция открытых дверей. Но на этом пути большое расстояние – годы и месяцы, особенно, если будет эскалация. Проходя этот путь, мы должны получить систему гарантий. И хотя бы теоретически она не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО… Для нас это сегодня единственная альтернатива нынешней ситуации, когда мы защищаем сами себя, — отметил Зеленский.

По мнению президента, такие гарантии могли бы включать пункт о сильной, обеспеченной, вооруженной и профинансированной украинской армии. По словам Зеленского, финансирование армии со стороны стран-партнеров, обучение Вооруженных сил Украины, а также реабилитация военных стало бы вопросом “номер один” в гарантиях безопасности.

Еще один ключевой пункт – это энергетическая безопасность на фоне возможного запуска российского газопровода Северный поток-2.

Владимир Зеленский считает, что необходим “глобальный документ”, в котором влиятельные мировые государства могли бы предоставить Украине такие гарантии.

– Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор, – заявил он.

На днях три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – на фоне возможной новой волны агрессии со стороны РФ обратились к странам-подписантам Будапештского меморандума, который должен был гарантировать Киеву безопасность в обмен на отказ от ядерного оружия. Они призвали подписантов выполнить взятые обязательства.