Україна усвідомлює, що в разі повномасштабної агресії Росії іноземні війська не будуть воювати за українців. А тому Київ очікує від партнерів надання певних гарантій безпеки.

Про це розповів в одному з інтерв’ю президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи може Київ ініціювати отримання гарантій безпеки, на зразок Будапешта-2, проте юридично зобов’язуючих.

– Ми ж розуміємо, за нас помирати ніхто не буде… Мало того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї будуть всі вмирати, а коли почнеться агресія – то будемо не готові… Ми відразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде в усьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що у нас тут бази і що їм треба себе “захищати”. Але ми хочемо все інше (гарантії безпеки, – Ред.), – наголосив президент.

Володимир Зеленський уточнив, що під час контактів зі світовими лідерами піднімається питання гарантій для України. Глава держави нагадав, що НАТО – це зараз єдиний безпековий союз, до якого могла б приєднатися Україна. Але шлях євроатлантичної інтеграції може бути тривалим, а гарантії безпеки потрібні вже зараз.

– Для нас там (у НАТО, – Ред.) є позиція відкритих дверей. Але на цьому шляху велика відстань – роки і місяці, особливо, якщо буде ескалація. Проходячи цей шлях, ми повинні отримати систему гарантій. І хоча б теоретично вона не повинна поступатися системі, яку пропонують країнам НАТО… Для нас це сьогодні єдина альтернатива нинішній ситуації, коли ми захищаємо самі себе, – зазначив Зеленський.

На думку президента, такі гарантії могли б включати пункт про сильну, забезпечену, озброєну та профінансовану українську армію. За словами Зеленського, фінансування армії з боку країн-партнерів, навчання Збройних сил України, а також реабілітація військових стало б питанням “номер один” у гарантіях безпеки.

Ще один ключовий пункт – це енергетична безпека на фоні можливого запуску російського газопроводу Північний потік-2.

Володимир Зеленський вважає, що потрібен “глобальний документ”, у якому впливові світові держави могли б надати Україні такі гарантії.

– Сильні світу цього, включаючи Штати і Росію, сядуть і підпишуть, що є такий ось шлях. Але там має бути три-чотири-п’ять пунктів про безпеку нашої країни. Тоді це розмова, – заявив він.

Днями три президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко – на тлі можливої нової хвилі агресії з боку РФ звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму, який мав гарантувати Києву безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Вони закликали підписантів виконати взяті зобов’язання.