Правительство Украины следит за ситуацией возле государственных границ. Сейчас нужно сохранять спокойствие, стабильность и устойчивость среди украинцев.

Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников, комментируя “инсайды” западных СМИ о планах России относительно повторного вторжения на территорию нашего государства.

По его мнению, “желтая пресса” распространяет фейки для нагнетания паники, однако настоящие СМИ отслеживают ситуацию и дают правдивую информацию.

— “Желтая пресса” делает это с одной целью. Более серьезная — старается отслеживать и давать правду. Каждый делает свою работу, – сказал Резников.

Министр обороны Украины подчеркнул, что правительство следит за изменениями на границах Украины и сверяет с данными, которые дает разведка партнеров и союзников.

– Однако оценки, предположения, гипотезы и версии выстраиваются по-разному. Они зависят от повестки дня страны, откуда происходит информационный выход. Здесь нет единого объяснения – каждый имеет свою цель, – отметил глава Минобороны.

Резников призвал украинцев сохранять спокойствие и стойкость, проверять любую информацию и доверять официальным источникам (Минобороны, ВСУ, СБУ, Нацполиции и другим правоохранительным органам).