Уряд України стежить за ситуацією біля державних кордонів. Наразі потрібно зберігати спокій, стабільність та стійкість серед українців.

Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков, коментуючи “інсайди” західних ЗМІ про плани Росії щодо повторного вторгнення на територію нашої держави.

На його думку, “жовта преса” поширює фейки для нагнітання паніки, проте справжні ЗМІ відстежують ситуацію та подають правдиву інформацію.

– “Жовта преса” робить це з однією метою. Більш серйозна – намагається відстежувати та давати правду. Кожен робить свою роботу, – сказав Резніков.

Міністр оборони України наголосив, що уряд стежить за змінами на кордонах України та звіряє з даними, які надає розвідка партнерів та союзників.

– Проте оцінки, припущення, гіпотези та версії формуються по-різному. Вони залежать від порядку денного країни, звідки надходить інформація. Тут немає єдиного пояснення – кожен має свою мету, – зазначив очільник Міноборони.

Резніков закликав українців зберігати спокій та стійкість, перевіряти будь-яку інформацію та довіряти офіційним джерелам (Міноборони, ЗСУ, СБУ, Нацполіції та іншим правоохоронним органам).