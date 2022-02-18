Глава Совета министров Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил о возможности поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, и хочет узнать, сможет ли Италия помочь это организовать.

Об этом пишет итальянское издание blogsicilia.it.

О такой просьбе премьер Италии рассказал в Брюсселе во время неформальной встречи лидеров Евросоюза.

По словам Драги, будет очень непросто сделать так, чтобы президент Путин и президент Зеленский сидели за одним столом.

Марио Драги также подтвердил, что собирается в Москву для встречи с Путиным.

— Нам нужно, чтобы диалог был максимально открытым, — сказал премьер.

Что касается напряжения ситуации вокруг Украины, то, по его словам, эпизодов деэскалации на местах не наблюдалось.

— Мы должны придерживаться стратегии твердого сдерживания, мы не должны показывать себя слабыми. Мы должны оставаться готовыми к любым неожиданностям, — отметил Драги.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату переговоров с Кремлем, в частности, с Владимиром Путиным. Однако Москва этого всячески избегает.

Источник: blogsicilia.it