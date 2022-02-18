Глава Ради міністрів Італії Маріо Драґі заявив, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови попросив про можливість поговорити з російським президентом Володимиром Путіним і хоче дізнатися, чи зможе Італія допомогти це організувати.

Про це пише італійське видання blogsicilia.it.

Про таке прохання прем’єр Італії розповів у Брюсселі під час неформальної зустрічі лідерів Євросоюзу.

За словами Драґі, це буде дуже непросто зробити так, щоб президент Путін та президент Зеленський сиділи за одним столом.

Маріо Драґі також підтвердив, що збирається до Москви для зустрічі з Путіним.

– Нам потрібно, щоб діалог був максимально відкритим, – сказав прем’єр.

Щодо напруження ситуації навколо України, то, за його словами, епізодів деескалації на місцях не спостерігалося.

– Ми маємо дотримуватися стратегії твердого стримування, ми не повинні показувати себе слабкими. Ми маємо залишатися готовими до будь-яких несподіванок, – зазначив Драґі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату переговорів із Кремлем, зокрема з Володимиром Путіним. Проте Москва цього усіляко уникає.

Джерело: blogsicilia.it