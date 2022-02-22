Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика

Генсек ООН обеспокоен обострением ситуации на востоке Украины

Марта Бондаренко редактор ленты
Генсек ООН обеспокоен обострением ситуации на востоке Украины

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил свое беспокойство по поводу решения России признать статус некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

По словам генсека, такое решение нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также полностью противоречит принципам Устава ООН.

Гутерриш призывает к мирному разрешению конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями, поддержанными в 2015 году ООН.

Генсек ООН считает, что решение РФ нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Читайте
Зеленский: признание РФ "ЛДНР" является нарушением территориальной целостности Украины

В Организации Объединенных Наций будут и дальше в полной мере поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, говорится в сообщении.

— Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны сосредоточить усилия на обеспечении немедленного прекращения боевых действий, а также защите гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры. Он также настоятельно просит их воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к дальнейшей эскалации опасной ситуации, — говорится в сообщении на сайте ООН.

25 февраля Генассамблея ООН проведет заседание по Украине. В нем участие примет глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

21 февраля РФ признала “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

После Кремль объявил о вводе войск на временно оккупированные территории Украины. Свое решение о вводе войск Владимир Путин аргументировал обеспечением “поддержки мира” в квазиреспубликах “ДНР” и “ЛНР” вооруженными силами РФ.

Читайте
Украина и ЕС созывают срочное заседание Совбеза ООН из-за признания Россией "ЛДНР"

Источник: ООН

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка