Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил свое беспокойство по поводу решения России признать статус некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

По словам генсека, такое решение нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также полностью противоречит принципам Устава ООН.

Гутерриш призывает к мирному разрешению конфликта на востоке Украины в соответствии с Минскими договоренностями, поддержанными в 2015 году ООН.

Генсек ООН считает, что решение РФ нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В Организации Объединенных Наций будут и дальше в полной мере поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, говорится в сообщении.

— Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны сосредоточить усилия на обеспечении немедленного прекращения боевых действий, а также защите гражданского населения и объектов гражданской инфраструктуры. Он также настоятельно просит их воздержаться от любых действий и заявлений, которые могут привести к дальнейшей эскалации опасной ситуации, — говорится в сообщении на сайте ООН.

25 февраля Генассамблея ООН проведет заседание по Украине. В нем участие примет глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

21 февраля РФ признала “независимость” незаконных вооруженных формирований “ЛНР” и “ДНР”, а президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

После Кремль объявил о вводе войск на временно оккупированные территории Украины. Свое решение о вводе войск Владимир Путин аргументировал обеспечением “поддержки мира” в квазиреспубликах “ДНР” и “ЛНР” вооруженными силами РФ.

Источник: ООН