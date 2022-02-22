Генсек ООН Антоніу Гутерреш висловив свою занепокоєння щодо рішення Росії визнати статус деяких районів Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє пресслужба ООН.

За словами генсека, таке рішення порушує територіальну цілісність та суверенітет України, а також повністю суперечить принципам Статуту ООН.

Гутерреш закликає до мирного вирішення конфлікту на сході України відповідно до Мінських домовленостей, підтриманих у 2015 році ООН.

Генсек ООН вважає, що рішення РФ порушує територіальну цілісність та суверенітет України.

В Організації Об’єднаних Націй і надалі повною мірою підтримуватимуть суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться у повідомленні.

– Генеральний секретар закликає усі зацікавлені сторони зосередити зусилля на забезпеченні негайного припинення бойових дій, а також захисті цивільного населення та об’єктів цивільної інфраструктури. Він також наполегливо просить їх утриматися від будь-яких дій та заяв, які можуть призвести до подальшої ескалації небезпечної ситуації, — йдеться у повідомленні на сайті ООН.

25 лютого Генасамблея ООН проведе засідання щодо України. У ньому участь візьме голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

21 лютого РФ визнала “незалежність” незаконних “ЛНР” та “ДНР”, а президент Росії Путін підписав відповідні укази.

Після цього Кремлем було оголошено про введення військ на тимчасово окуповані території України. Своє рішення про введення військ Володимир Путін аргументував забезпеченням “підтримки миру” у квазіреспубліках “ДНР” та “ЛНР” збройними силами РФ.

Джерело: ООН