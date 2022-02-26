Україна боротиметься з російсько-окупаційними військами скільки потрібно, щоб звільнити нашу країну. Країна-агресор не має жодного шансу на порятунок від українських захисників.

У цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. Готовність українців захищати свою державу, солідарність один з одним та хоробрість зламали сценарій окупації нашої країни, вважає глава держави.

– Світ побачив – українці могутні. Українці сміливі. Українці на своїй рідній землі та ніколи її не здадуть. Тож не дивно, що саме у таких людей завжди друзі потужніші, ніж вороги, – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що протягом дня щогодини він говорив з лідерами держав-друзів України. Він вважає, що надзвичайний результат є у відносинах з Італією, а розмова з прем’єр-міністром Маріо Драгі поставила все на свої місця.

– Індія, традиційна світова сила. Обговорив з прем’єр-міністром Нарендрою Моді перебіг нашої відсічі агресору. Отримав повну підтримку.

Зеленський подякував президенту Туреччини Реджепу Ердогану за незмінну підтримку нашої незалежності та територіальної цілісності, заборони на прохід російських військових кораблів у Чорне море.

– Добрий друг України Ільхам Алієв, президент Азербайджану, з яким я проговорив, що нашій країні не вистачає нафти та нафтопродуктів. Все не просто, але тепер все буде. До речі, Ільхам Алієв і президент Ердоган запропонували організувати переговори з Росією. Це можна тільки привітати.

Українські дипломати боролися цілодобово та натхненно за те, щоб усі країни Європи погодили сильне та справедливе рішення відключити Росію від міжнародної міжбанківської мережі Swift. Це мільярди збитків для Росії – конкретна ціна за це підле вторгнення в Україну, наголосив президент.