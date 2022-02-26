Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем подальшу допомогу Україні й героїчну боротьбу українців за вільне майбутнє.

Про це заявив Зеленський у соціальних мережах.

– Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в ЄС. Обговорив з Шарлем Мішелем подальшу дієву допомогу та героїчну боротьбу українців за своє вільне майбутнє, – написав президент.

За його словами, зараз – час, щоб визначитися з чітким євроінтеграційним курсом України.

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Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що зараз у мережі є дуже багато інформації про те, що він начебто закликає складати зброю. Глава держави закликав не вірити фейкам.

Вже третій день поспіль Україна дає відсіч окупаційним російським військам, які пішли на повномасштабне вторгнення 24 лютого.

З початку вторгнення Збройні Сили ліквідували 2 800 осіб особового складу російських окупантів. У країні оголосили загальну мобілізацію, громадяни приєднуються до Сил територіальної оборони.

Фото: Офіс президента