Протягом останньої доби Росія використала всі свої воєнні ресурси та резерви, проте її війська не змогли здобути жодної оперативно-тактичної переваги. Це є свідченням того, що Україна перемагає.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Ми розуміли, що сьогоднішня ніч буде тяжкою, бо РФ мала використати й використала всі свої ресурси та резерви, щоб завдати нам у максимальній кількості наших міст максимальних уражень. Відразу скажу, що цього не сталося: Збройні сили України разом із Національною поліцією повністю контролюють всю ситуацію і територію нашої держави, – зазначив Подоляк.

Він уточнив, що захист України проти російських військ здійснюють ЗСУ, Національна поліція, а також територіальна оборона.

Подоляк також розповів, що відбувається на різних напрямках ведення бойових дій. За його словами, у південних регіонах України тривають потужні бої в містах Херсон, Миколаїв та Одеса. Саме цей напрям ворог вважає пріоритетним для себе.

– Вони хотіли там закріпитись, але немає жодного натяку на те, що їм це вдалося, – заявив Подоляк.

Крім того, пріоритетним для Кремля залишається і напрямок столиці України – Києва. Подоляк знову зазначив, що метою військового нападу РФ є знищення політичного та військового керівництва нашої держави.

– Заради цього до міста Києва була спроба стягнути максимальну кількість техніки та сил збройних сил РФ. На цей час можемо сказати таке: і в самому місті, і на околицях міста контрольована ситуація, – поінформував радник керівника ОПУ.

За інформацією Подоляка, окремі російські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) ще є, але проти них активно працюють Сили територіальної оборони та Національної поліції. А на околицях Києва ворогу активно протидіють ЗСУ.

На південному напрямку тривають запеклі бої довкола Маріуполя. Водночас Подоляк запевнив, що в агресора немає шансів, що місто перейде на сторону РФ чи буде захоплене.

Радник керівника ОПУ додав, що протягом останньої доби в багатьох містах України спрацьовували сигнали повітряної тривоги, оскільки окупанти застосовують авіацію та реактивну артилерію для прямих ударів по українських містах.

– Проте станом на 07.00 ранку 26 лютого жодної оперативно-тактичної переваги, попри ту кількість ресурсів і резервів, яка була вкинута в активні дії РФ, збройні сили цієї країни не отримали. Це говорить про те, що Україна не просто вистояла – Україна перемагає, – наголосив Подоляк.