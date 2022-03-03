Верховная Рада приняла сегодня обращение к международному сообществу с призывом закрыть небо над Украиной из-за ракетных обстрелов российских войск, а также ввести миротворцев ООН в наше государство.

Постановление № 7123 поддержали за основу и в целом 279 народных депутатов.

Украинский парламент адресовал свое обращение к ООН, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европарламенту, международным организациям, парламентам и правительствам иностранных государств.

В обращении отмечается, что с начала полномасштабного военного вторжения в Украину Россия осуществляет систематические ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры (жилых домов, больниц, детсадов, школ), уничтожает культурные достопримечательности.

Существует угроза и для объектов критической инфраструктуры Украины, повреждение которых может спровоцировать техногенную катастрофу для всего мира (в частности, речь идет о химических складах, АЭС, местах хранения опасных отходов). Так, враг уже захватил Чернобыльскую АЭС.

– Россия выпустила несколько сотен оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа Искандер и Калибр по мирным городам и селам Украины. Вопреки нормам международного гуманитарного права также были нанесены средствами кассетного бомбометания вакуумными боеприпасами удары по Харькову и Ахтырке, — подчеркивается в обращении.

В связи с этим Верховная Рада призвала международное сообщество предпринять ряд шагов для защиты граждан Украины. Парламент требует:

• немедленно ввести бесполетную зону над территорией Украины (т.е. закрыть небо над нашим государством, чтобы защитить украинцев, объекты культуры и критической инфраструктуры от ракетных обстрелов РФ);

• немедленно открыть гуманитарные коридоры, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию женщин, детей и пожилых людей, а также поставки гуманитарной помощи;

• введения в Украину миротворческих сил ООН.

Кроме того, Верховная Рада призвала Генсека ООН Антониу Гутерриша стать посредником в прекращении войны на территории Украины.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Как известно, украинские дипломаты с начала полномасштабной войны в Украине настаивают на том, чтобы страны НАТО закрыли небо над нашим государством. Была создана соответствующая петиция, которая очень быстро набрала необходимый миллион голосов.

Закрытие неба оградило бы украинские населенные пункты от ракетных ударов РФ. Однако Запад не спешит идти на такой шаг, поскольку считает, что это означает привлечение НАТО в войну с РФ.

Так, бесполетная зона предполагает, что любая цель, которая появляется в воздушном пространстве, сразу уничтожается силами НАТО.