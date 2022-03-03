Верховна Рада ухвалила сьогодні звернення до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною через ракетні обстріли російських військ, а також ввести миротворців ООН до нашої держави.

Постанову № 7123 підтримали за основу та в цілому 279 народних депутатів.

Український парламент адресував своє звернення до ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європарламенту, міжнародних організацій, парламентів та урядів іноземних держав.

У зверненні зазначається, що від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія здійснює систематичні ракетні обстріли цивільної інфраструктури (житлових будинків, лікарень, дитсадків, шкіл), знищує культурні пам’ятки.

Існує загроза й для об’єктів критичної інфраструктури України, пошкодження яких може спровокувати техногенну катастрофу для всього світу (зокрема, йдеться про хімічні склади, АЕС, місця зберігання небезпечних відходів). Так, ворог уже захопив Чорнобильську АЕС.

– Росія випустила декілька сотень оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу Іскандер і Калібр по мирним містам і селам України. Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права також було нанесено засобами касетного бомбометання вакуумними боєприпасами удари по Харкову та Охтирці, – наголошується у зверненні.

У зв’язку з цим Верховна Рада закликала міжнародну спільноту вжити низку кроків для захисту громадян України. Парламент вимагає:

• негайно запровадити безпольотну зону над територією України (тобто закрити небо над нашої державою, щоб захистити українців, об’єкти культури та критичної інфраструктури від ракетних обстрілів РФ);

• негайно відкрити гуманітарні коридори, щоб була змога провести безпечну евакуацію жінок, дітей та літніх людей, а також постачання гуманітарної допомоги;

• введення в Україну миротворчих сил ООН.

Крім того, Верховна Рада закликала Генсека ООН Антоніу Гутерреша стати посередником у припиненні війни на території України.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Як відомо, українські дипломати від початку повномасштабної війни в Україні наполягають на тому, щоб країни НАТО закрили небо над нашою державою. Була створена відповідна петиція, яка дуже швидко набрала необхідний мільйон голосів.

Закриття неба захистило б українські населені пукти від ракетних ударів РФ. Проте Захід не поспішає йти на такий крок, оскільки вважає, що це означатиме залучення НАТО у війну з РФ.

Так, безпольотна зона передбачає, що будь-яка ціль, яка з’являється у повітряному просторі, одразу знищується силами НАТО.