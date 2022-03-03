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Факти / Україна / Політика

Рада закликала світ закрити небо над Україною та ввести миротворців ООН

Юлія Соколова редакторка стрічки
Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила сьогодні звернення до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною через ракетні обстріли російських військ, а також ввести миротворців ООН до нашої держави.

Постанову № 7123 підтримали за основу та в цілому 279 народних депутатів.

Український парламент адресував своє звернення до ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Європарламенту, міжнародних організацій, парламентів та урядів іноземних держав.

У зверненні зазначається, що від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія здійснює систематичні ракетні обстріли цивільної інфраструктури (житлових будинків, лікарень, дитсадків, шкіл), знищує культурні пам’ятки.

Існує загроза й для об’єктів критичної інфраструктури України, пошкодження яких може спровокувати техногенну катастрофу для всього світу (зокрема, йдеться про хімічні склади, АЕС, місця зберігання небезпечних відходів). Так, ворог уже захопив Чорнобильську АЕС.

– Росія випустила декілька сотень оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу Іскандер і Калібр по мирним містам і селам України. Всупереч нормам міжнародного гуманітарного права також було нанесено засобами касетного бомбометання вакуумними боєприпасами удари по Харкову та Охтирці, – наголошується у зверненні.

У зв’язку з цим Верховна Рада закликала міжнародну спільноту вжити низку кроків для захисту громадян України. Парламент вимагає:

• негайно запровадити безпольотну зону над територією України (тобто закрити небо над нашої державою, щоб захистити українців, об’єкти культури та критичної інфраструктури від ракетних обстрілів РФ);

• негайно відкрити гуманітарні коридори, щоб була змога провести безпечну евакуацію жінок, дітей та літніх людей, а також постачання гуманітарної допомоги;

• введення в Україну миротворчих сил ООН.

Крім того, Верховна Рада закликала Генсека ООН Антоніу Гутерреша стати посередником у припиненні війни на території України.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Як відомо, українські дипломати від початку повномасштабної війни в Україні наполягають на тому, щоб країни НАТО закрили небо над нашою державою. Була створена відповідна петиція, яка дуже швидко набрала необхідний мільйон голосів.

Закриття неба захистило б українські населені пукти від ракетних ударів РФ. Проте Захід не поспішає йти на такий крок, оскільки вважає, що це означатиме залучення НАТО у війну з РФ.

Так, безпольотна зона передбачає, що будь-яка ціль, яка з’являється у повітряному просторі, одразу знищується силами НАТО.

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Фото: Depositphotos

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