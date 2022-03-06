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Факти / Україна / Політика

Чекаємо чергову партію систем Starlink: Зеленський поговорив з Ілоном Маском

Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Чекаємо чергову партію систем Starlink: Зеленський поговорив з Ілоном Маском

Президент України Володимир Зеленський зв’язався з американським бізнесменом Ілоном Маском щодо чергової партії систем Starlink.

– Поговорив з Ілоном Маском. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст, – зазначив Зеленський.

Ба більше, український президент обговорював з американським бізнесменом плани вже після війни. Зокрема йдеться про космічні проекти.

– Обговорили можливі космічні проекти. Але про це – вже після завершення війни, – додав Володимир Зеленський.

Перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України 28 лютого 2022 року.

Проєкт Starlink створила компанія SpaceX Ілона Маска. Завдяки супутниковій системі можна отримати доступ до інтернету у важкодоступних куточках Землі.

Особливість Starlink у тому, що він не залежить від традиційної інтернет-інфраструктури, тому його не можна легко відключити. Він більш стійкий до цензури та кібератак, тому в умовах війни потрібен Україні.

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В Україну прибули станції супутникового зв'язку Starlink від Ілона Маска

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