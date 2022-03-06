Украинцам, которые из-за войны потеряли работу, со следующей недели будут выплачивать по 6,5 тыс. грн помощи. Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что война стала шоком для всех украинцев.

А сейчас многие потеряли дома, работу, сбережения. Но остались защищать Украину. Поэтому государство обязуется поддержать свой народ.

— По поручению президента Украины на следующей неделе заработает обновленная программа єПідтримка. В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФЛП, у которого война забрала работу, сможет получить 6,5 тыс. грн, – сказал Шмыгаль в своем обращении.

Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию – то есть через программу Дія.

Позже Министерство цифровой трансформации сообщит о деталях, как именно оформить помощь.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что несмотря на полномасштабную войну на территории Украины, Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсий более 10 млн граждан.