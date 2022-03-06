Українцям, які через війну втратили роботу, з наступного тижня будуть виплачувати по 6,5 тис. грн допомоги. Про це заявив голова Уряду Денис Шмигаль.

Він наголосив, що війна стала шоком для усіх українців.

А зараз багато хто втратив будинки, роботу, заощадження. Але лишився захищати Україну. Тому держава бере на себе зобов’язання підтримати свій народ.

– За дорученням президента України наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. У межах цієї програми кожен найманий робітник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис. грн, – сказав Шмигаль у своєму зверненні.

Програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через програму Дія.

Згодом Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу.

Раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що попри повномасштабну війну на території України, Пенсійний фонд здійснив перерахунки пенсій більше ніж 10 млн громадян.