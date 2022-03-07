Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Темою для обговорення була повномасштабна війна, яку Росія розв’язала проти нашої держави.

Про деталі глава держави поінформував у своєму Twitter-акаунті. За словами Зеленського, під час розмови обговорювалася допомога громадянам Індії під час війни в Україні.

– Поінформував прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді про боротьбу України з російською агресією. Індія цінує допомогу своїм громадянам під час війни та налаштованість України на прямий мирний діалог на найвищому рівні. Висловив подяку за підтримку українського народу, – зазначив Володимир Зеленський, коментуючи переговори.

Як розповіла напередодні віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, студенти з Індії не змогли залишити Маріуполь, оскільки організація гуманітарного коридору з цього міста була зірвана російськими обстрілами.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну тривають ракетні обстріли українських населених пунктів. Київ намагається створити гуманітарні коридори для евакуації громадян, проте вже двічі ці спроби були зірвані Росією та путінськими військами.

За словами Ірини Верещук, евакуюватися не можуть не лише українці, а й іноземці: громадяни Китаю, Пакистану, Індії та інших держав.

Джерело: Володимир Зеленський