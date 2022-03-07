Россия уже дважды срывала попытки открыть гуманитарные коридоры для эвакуации жителей украинских городов, находящихся под обстрелами российских войск. А теперь агрессор предложил собственные “коридоры” в сторону РФ.

Об этом проинформировала сегодня на брифинге вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, ночью украинская сторона получила письмо из РФ. В нем российская сторона, ссылаясь на личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона, предложила объявить режим тишины с 10.00 7 марта и открыть гуманитарные коридоры из Киева, Харькова и Сум в сторону территории России (в частности, с доставкой авиационным транспортом через Беларусь).

– Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь для того, чтобы потом самолетами улететь в РФ. Надеюсь, что президент Франции Эммануэль Макрон понимает, что его имя и искренние попытки помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств на самом деле используется и манипулируется Россией, — отметила Верещук.

Она уточнила, что в ответ на это письмо из РФ украинская сторона направила свое видение, как должны выглядеть гуманитарные коридоры.

Украина сообщила о готовности открыть такие коридоры с 10.00 7 марта:

• из населенных пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Дымер, Иванков Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным транспортом во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск;

• из города Мариуполь (Донецкая область) – в направлении Запорожья;

• из города Волноваха (Донецкая область) – в направлении города Покровск;

• из города Сумы – в направлении Полтавы;

• из города Изюм (Харьковская область): Изюм – Грушуваха – Панютино – Лозовая;

• из города Балаклея (Харьковская область): Балаклея – Гусаровка – Первомайское;

• из сел Липцы и Стрилеча (Харьковская область): Стрилеча – Липцы – Циркуны – окружная дорога Мерефа;

• из Харькова с выездом железнодорожным транспортом во Львов, Ужгород и Ивано-Франковск.

Украина призвала РФ установить режим тишины и открыть эти гуманитарные коридоры для эвакуации людей, в том числе граждан иностранных государств (например, более 2 тыс. иностранных студентов).

По словам Верещук, также проведена подготовка по доставке гуманитарных грузов в города Мелитополь, Бердянск (Запорожская область), Херсон, Сумы, а также Мариуполь, Волноваха (Донецкая область). Киев призывает страну-агрессора подтвердить готовность открыть эти коридоры и обеспечить режим прекращения огня.

Верещук уточнила, что Украина поставила в известность партнеров из Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН об этом письме украинской стороны.

– Мы требуем от РФ прекратить манипулировать и злоупотреблять доверием мировых лидеров, таких как Эммануэль Макрон, лидеры Китая, Турции или Индии. И сделать открытыми маршруты, которые мы указали. Мы требуем от РФ принять варианты наших маршрутов, а также установить режим прекращения огня, о котором мы договоримся. Мы требуем от РФ открыть возможности для гуманитарных коридоров, по которым будут ехать гуманитарные грузы с медикаментами и продуктами… Еще раз обращаюсь к РФ: прекратите манипулировать жизнями гражданского населения, дайте возможность открыть гуманитарные коридоры и людям спасти себя, своих детей, жизнь и здоровье, – подчеркнула Верещук.

Она также обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Джо Байдену с призывом помочь в открытии реальных гуманитарных коридоров для эвакуации украинцев.

А граждан Украины она призвала доверять только официальным источникам информации украинской власти. Верещук отметила, что об открытии гуманитарных коридоров информация будет обнародована заранее.

На своей странице в Facebook вице-премьер также подчеркнула, что предложение РФ абсолютно неприемлемо.