Президент Владимир Зеленский предупредил западные страны, что Россия в своих агрессивных намерениях не остановится только на Украине.

Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу ABC News.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Украина – это место свободы в центре Европы.

– Это кажется всем, что мы далеко от Америки, от Канады или где-то еще. Нет. Мы – свобода. И когда пересекают границы этих прав и свобод, нужно защищать нас. Потому что сначала – мы, а потом – вы. Так всегда. Аппетит приходит во время еды, и все более сильный, — подчеркнул Зеленский.

Комментируя ситуацию в Украине, президент проинформировал, что российские войска бомбардируют не только Киев, но и пригород столицы Украины. Под ударами оказались Харьков, Одесса, Винница Житомир и другие украинские населенные пункты.

Зеленский отметил, что украинцы готовы жестко противостоять России. Глава государства привел пример, как безоружные люди во временно оккупированных украинских городах выходят на митинги против РФ и с беспрецедентным мужеством сопротивляются путинским войскам.

– Сказать, сколько мы можем выдержать, – многое зависит не только от нас. Мы выдержим. И даже если они придут во все города, будет партизанская война. Никто нашу свободу и независимость не отдаст. Сегодня – здесь, завтра – Балтийские страны, послезавтра – Польша, затем – Германия, — заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что все те, кто пришел на украинскую землю, все, кто отдает преступные приказы, все российские солдаты, которые стреляют, — они все военные преступники.