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Факты / Украина / Политика

Позиция неизменна: Подоляк озвучил основные темы очередного раунда переговоров с РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Михайло Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил ключевые темы, которые украинская сторона поднимет во время очередного раунда переговоров с российской стороной в понедельник, 14 марта.

Подробности он обнародовал в своем Twitter-аккаунте.

Это уже четвертый раунд переговоров представителей Украины с делегацией РФ.

По словам Подоляка, сегодня будут подняты вопросы:

• мира и прекращения огня со стороны РФ;

• немедленного отвода всех российских войск с территории Украины;

• гарантий безопасности.

– Трудный разговор. РФ хоть и осознает всю нелепость своих агрессивных действий, однако остается в иллюзии, что 19-дневное насилие над мирными городами Украины – правильный выбор стратегии, — отметил Подоляк.

В коротком видеообращении к украинцам он подчеркнул, что позиции украинской делегации на переговорах с РФ остаются неизменными.

– У нас все по плану, в отличие от РФ. Мы работаем, мы защищаем страну. Мы делаем все, чтобы наши дети понимали, в какой стране они живут. Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся наконец-то довести до них, что 19-й день войны – это 19 дней великого подвига Украины. Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск. И только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, о каких-то политических урегулированиях, — рассказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина обязательно победит, поскольку сотни и тысячи украинских героев ежедневно отдают свои силы и жизнь для защиты государства.

Как рассказал во время видеообращения президент Владимир Зеленский, на переговорах с Россией украинская делегация добивается встречи глав Украины и РФ.

Недавно Михаил Подоляк отмечал, что украинская сторона делает все возможное для того, чтобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина состоялась как можно скорее. По словам Подоляка, Украина хочет сохранить жизнь мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Советник руководителя ОПУ также сообщил, что украинская сторона ищет место проведения таких переговоров между президентами с точки зрения гарантий безопасности.

Источник: Михаил Подоляк

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Фото: Офис президента

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