Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк озвучив ключові теми, які українська сторона порушить під час чергового раунду переговорів з російською стороною в понеділок, 14 березня.

Деталі він оприлюднив у своєму Twitter-акаунті.

Це вже четвертий раунд переговорів представників України з делегацією РФ.

За словами Подоляка, сьогодні будуть порушені питання:

• миру та припинення вогню з боку РФ;

• негайного відведення всіх російських військ з території України;

• гарантій безпеки.

– Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами України – правильний вибір стратегії, – зазначив Подоляк.

У короткому відеозверненні до українців він наголосив, що позиції української делегації на переговорах з РФ залишаються незмінними.

– У нас все по плану, на відміну від РФ. Ми працюємо, ми захищаємо країну. Ми робимо все, щоб наші діти розуміли, в якій країні вони живуть. Буквально за декілька хвилин розпочнуться переговори з російською делегацією, четвертий тур. Ми спробуємо нарешті довести до них, що 19-й день війни – це 19 днів великого подвигу України. Наші позиції незмінні: мир, негайне припинення вогню, відведення всіх російських військ. І тільки після цього ми можемо говорити про якісь сусідські відносини, про якісь політичні врегулювання, – розповів Подоляк.

Він наголосив, що Україна обов’язково переможе, оскільки сотні й тисячі українських героїв щодня віддають свої сили і життя для захисту держави.

Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами ???????? – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Як розповів під час відеозвернення президент Володимир Зеленський, на переговорах з Росією українська делегація добивається зустрічі глав України та РФ.

Нещодавно Михайло Подоляк зазначав, що українська сторона робить все можливе для того, щоб зустріч президента України Володимира Зеленського та глави РФ Володимира Путіна відбулася якомога швидше. За словами Подоляка, Україна хоче зберегти життя мирних жителів та цивільну інфраструктуру.

Радник керівника ОПУ також поінформував, що українська сторона шукає місце проведення таких переговорів між президентами з точки зору гарантій безпеки.

Джерело: Михайло Подоляк