Мощная поддержка Украины: Зеленский о встрече с премьер-министрами Польши, Чехии и Словении

В Киеве состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министров Польши, Чехии и Словении.

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качинский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша прибыли в столицу, чтобы поддержать Украину во время войны.

Президент Зеленский подчеркнул, что визит премьер-министров и вице-премьера в Киев в это тяжелое для Украины время – мощное свидетельство поддержки. Глава государства подчеркнул, что правительство это очень ценит.

Правительство Польши отметило, что цель визита – подтверждение полной поддержки всем Европейским Союзом суверенитета и независимости Украины, предоставление широкого пакета поддержки украинскому государству и обществу.

Это первый визит гостей такого уровня в Киев после начала войны в Украине, которую начала Российская Федерация.