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Факты / Украина / Общество

Позиционные бои и котлы для мирных граждан: Подоляк о тактике РФ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о тактике Российской Федерации в войне против Украины.

Он считает, что военная тактика россиян переживает все больше неудач, а захватчики деморализованы.

В то же время он отмечает, что враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать украинцев.

– Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских.

Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты, – отметил Подоляк.

По переговорам сторон Подоляк признает, что Россия все еще хочет оставаться инициативной стороной в переговорном процессе с Украиной. Отсюда и появляются высказывания о шведской либо австрийской модели нейтралитета.

Но, по словам советника главы Офиса президента, после полномасштабного вторжения РФ модель может быть только украинской и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.

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Фото: Офис президента

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