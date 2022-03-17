Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о тактике Российской Федерации в войне против Украины.

Он считает, что военная тактика россиян переживает все больше неудач, а захватчики деморализованы.

В то же время он отмечает, что враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру и убивать украинцев.

– Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты, – отметил Подоляк.

Тактика РФ. В’язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об’єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

По переговорам сторон Подоляк признает, что Россия все еще хочет оставаться инициативной стороной в переговорном процессе с Украиной. Отсюда и появляются высказывания о шведской либо австрийской модели нейтралитета.

Но, по словам советника главы Офиса президента, после полномасштабного вторжения РФ модель может быть только украинской и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.