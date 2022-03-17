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Факти / Україна / Політика

Узгодження спірних моментів може зайняти до півтора тижня – Подоляк про переговори

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Михайло Подоляк

Негайне припинення вогню та негайне виведення російських військ з територій України є одним із ключових аспектів мирної угоди. Про це в інтерв’ю польському виданню Wiadomości заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

— Переговори – це масштабний процес, у якому беруть участь не лише Росія та Україна. Беруть опосередковану участь також і наші партнери, зокрема Польща. Бо ми ж не просто маємо підписати договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому.

Він підкреслив, що наразі українська та російська делегації стоять на своїх позиціях. А узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня.

— За цей час ми повинні наблизитися до складання мирної угоди. Враховуючи, перш за все, інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ.

За його словами, підписання мирного договору може лише завершити гостру фазу конфлікту і дозволити Україні “перейти до оплакування всіх загиблих і відбудови країни”.

— Я сумніваюся, що війна для українців на цьому закінчиться. Не після всього, що ми пережили. Зрозуміло також, що у Росії нема жодних шансів довести будь-де, що, крім неї, є ще хтось винний у цій масштабній катастрофі.

Подоляк стверджує, що після підписання угоди з обох сторін набуде чинності Віденська конвенція, а відтак у Росії не залишиться іншого вибору, окрім як почати негайний відступ своїх ЗС.

— Вона чітко говорить, що мирний договір може бути анульований, якщо воюючі держави не виведуть свої війська з території противника. Тож будь-які спроби затримати російських солдатів на українських землях будуть юридично безпідставні, – зазначив Подоляк.

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Джерело: Wiadomości

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Фото: Офіс президента

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