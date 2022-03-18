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Факты / Украина / Политика

Заключение ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет через несколько месяцев

Валентина Летяк редактор ленты
Україна-ЄС

Президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен сообщил, когда ЕК предоставит заключение по заявке Украины на членство в Евросоюзе.

– Имел предметный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Вывод ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК даны поручения. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели, – написал глава государства в Twitter.

 

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после разговора с Владимиром Зеленским заявила, что Евросоюз неизменно будет поддерживать Украину.

По ее словами, европейский путь Украины уже начался и Еврокомиссия будет двигаться вперед по этому пути.

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Фото: Depositphotos

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