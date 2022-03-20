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Факты / Украина / Политика

Для нас имеет значение каждая пострадавшая семья: обращение Зеленского

Юля Захарченко редактор ленты
Для нас имеет значение каждая пострадавшая семья: обращение Зеленского

Украинские власти заботятся о каждом гражданине и делают все, чтобы остановить российскую агрессию. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу на 24-й день войны с Россией.

— Мы – украинцы, а человек для нас – неоценим. Украина всегда искала мирное решение. Тем более, мы заинтересованы в мире сейчас, — подчеркнул глава государства.

Зеленский подчеркнул, что правоохранительные органы считают каждого убитого жителя Украины, потому что для правительства имеет значение каждая пострадавшая семья и каждый разрушенный дом.

Президент Украины Владимир Зеленский приостановил деятельность ОПЗЖ и ряда других партий. Решение принял Совет национальной безопасности и обороны.

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Фото: Офис президента

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